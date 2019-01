CALCIOMERCATO CAGLIARI PISACANE RINNOVO / Ottime notizie in casa Cagliari. È arrivato il rinnovo del centrale difensivo Fabio Pisacane.

Ad ufficializzare il tutto lo stesso club sardo con un comunicato sul proprio sito che sottolinea il nuovo accordo valido fino al giugno 2020 con opzione per il 2021. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Ecco la nota ufficiale dei sardi: "Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Fabio Pisacane: il calciatore ha firmato un nuovo accordo con il club sino al 2020, con opzione per il 2021. Difensore duttile, in rossoblù Pisacane ha sempre offerto un rendimento costante, esaltando valori e qualità come applicazione, impegno e perseveranza."

