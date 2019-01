Juventus-Milan, squalifica medico Brozzi: ecco come è andata

MILAN JUVENTUS SQUALIFICA MEDICO BROZZI / C'è anche Mario Brozzi, medico del Milan, tra gli squalificati dopo la Supercoppa italiana contro la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tesserato rossonero è stato fermato a tutto il 4 febbraio per "avere proferito a un proprio calciatore - si legge sul comunicato - parole gravemente offensive e insinuanti".ha usato il proprio profilo Twitter per ricostruire la vicenda: "Preoccupato delle reazioni dei ragazzi, nel tentativo di allontanarne uno dal direttore di gara gli ho detto 'vieni via nn ci parlare altrimenti completiamo l’opera', al quesito arbitrale “cosa vuole insinuare?” Ho risposto “ nulla desidero sottrarre la beffa al danno'"