CALCIOMERCATO NAPOLI VINICIUS MONACO SCHALKE / Arrivato a Napoli in punta di piedi e girato immediatamente in prestito al Rio Ave, Vinicius Morais ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Ben 14 reti stagionali tra coppe e campionato per il centravanti brasiliano classe 1995 che in Portogallo ha convinto un po' tutti ritornando prepotentemente un uomo mercato.

Stando a quanto evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' alcuni club europei sarebbero proprio sulle sue tracce. In particolare, Vinicius sarebbe monitorato dale dallo. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Un nuovo trasferimento già a gennaio potrebbe essere utile allo stesso brasiliano per completare il suo percorso di maturazione in un campionato di livello maggiore per arrivare nel migliore dei modi al prossimo ritiro estivo con il Napoli. In caso di addio al Rio Ave per Vinicius si prospetterebbe infatti un nuovo prestito in quanto il club azzurro preferirebbe rivalutarlo in estate per poi deciderne le sorti.

