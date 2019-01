Calciomercato Spal e Chievo, la situazione di Schiattarella e Giaccherini

CALCIOMERCATO SPAL GIACCHERINI CHIEVO SCHIATTARELLA FROSINONE UDINESE - È il mercato dei centrocampisti a tenere maggiormente banco. In casa Spal e Chievo, in particolare. Pasquale Schiattarella, 31enne mediano della squadra di Semplici, è finito nel mirino del Frosinone e dell'Udinese.

I ciociari attendono di cedere Crisetig per tornare a parlare con i ferraresi, mentre il tecnicolo vorrebbe in bianconero, ma il club per politica societaria difficilmente investe su calciatori over 30. Diversa la situazione di Emanueleal Chievo. Al calciatore si sono interessate proprio la Spal e il Parma , al momento però i clivensi non hanno intenzione di cedere il 33enne polivalente centrocampista. Non a caso, i ducali hanno ingaggiatoe stanno per chiudere per, due innesti nella zona nevralgica del campo per l'allenatore Roberto. Due situazioni da monitorare, quelle relativa a Schiattarella e Giaccherini, ma al momento in stand by.