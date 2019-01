CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG BARCELLONA - Continua ad agitare il mercato il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista ha comunicato al Paris Saint-Germain la volontà di non prolungare il contratto in scadenza nel 2019, una decisione che ha fatto pensare ad un possibile addio in questa sessione di calciomercato.

Lae, soprattutto, ilsono da tempo sulle sue tracce, ma secondo quanto riportato dall'emittente francese 'RMC Sport', il presidente del Psg, Nasser, non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il 23enne mediano a gennaio. Rabiot, a meno di cambiamenti da qui al 31 gennaio prossimo, resterà ai margini del Paris Saint-Germain fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 30 giugno.