DIRETTA CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PIATEK / Sono ore cruciali per la conclusione del doppio affare: Gonzalo Higuain è pronto a volare a Londra per riabbracciare Sarri e legarsi al Chelsea.

Allo stesso tempo il Milan proverà ad ultimare con il Genoa l'affare Piatek , il prescelto per sostituire il centravanti argentino, che ha già l'accordo con i rossoneri. La fumata bianca di entrambi gli affari potrebbe arrivare già in giornata. Un venerdì che comunque risulterà decisivo per le sorti dell'attacco del Milan. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI . Non va scartata inoltre l'ipotesi Batshuayi, ritenuto il piano B.

