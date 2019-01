Calciomercato Inter, il retroscena di Viviano su Mourinho

CALCIOMERCATO INTER SPAL VIVIANO / Tornato in Italia dopo la breve esperienza con lo Sporting Lisbona, Emiliano Viviano è pronto a ripartire dalla Spal. L'esperto portiere ha parlato dei suoi obiettivi e ha svelato alcuni retroscena di mercato: "Motivo del ritorno? Perché in Italia si sta come in cima al mondo, perché a Lisbona era tutto surreale: mi mancava la quotidianità dei rapporti umani. A Londra e Lisbona è più dura andare in piazza, bere un caffé, leggere il giornale, parlare con la gente. Qui si può.

E a Ferrara eccome - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Addio con Giampaolo? Zero polemica, la scelta di cambiare è stata sua, io sarei rimasto. Diciamo che avrei preferito che me l’avesse detto occhi negli occhi. Futuro? Ora seguo il mio amico De Zerbi: forse da grande farò il tecnico".

IL RETROSCENA - "Mourinho mi voleva all'Inter? In quel periodo di Bologna (2009-2011, ndr) ero a metà con l’Inter: espresse apprezzamenti. Poi, siccome è un furbacchione, prima di un Bologna-Inter venne da me a complimentarsi tanto. Lo capii subito...".

