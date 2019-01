CALCIOMERCATO MILAN PIATEKHIGUAIN / Il Milan si appresta a salutare dopo soli sei mesi Gonzalo Higuain per accogliere Krzysztof Piatek al centro dell'attacco di Gattuso. L'argentino è ormai ad un passo dall'addio ai colori rossoneri in questa sessione invernale del calciomercato e si appresta a raggiungere Londra per ritrovare il mentore Sarri al Chelsea, con Leonardo pronto a sferrare il colpo decisivo per il polacco del Genoa e rimpiazzare così il 'Pipita' nello scacchiere del 'Diavolo'. Ore decisive per il calciomercato Milan: Higuain verso il Chelsea e l'offensiva rossonera per Piatek, ultimissime e dettagli del doppio affare.

Calciomercato Milan, ore decisive per Piatek: incontro con il Genoa

Oggi potrebbe essere una giornata campale per il Milan e tutti i tifosi del 'Diavolo'. Il Dt Leonardo è pronto infatti ad accogliere la dirigenza del Genoa per cercare di chiudere il colpo Piatek, individuato come il naturale sostituto di Higuain in attacco vista la rottura con l'ex Napoli e Juventus. Ieri a Pegli, centro d'allenamento del Genoa, è andato in scena un incontro tra il Ds dei liguri Perinetti e l'agente-intermediario del centravanti polacco, dopo i contatti degli ultimi giorni tra il patron Preziosi e Leonardo. Il Milan sta cercando di limare le differenze con la società grifone, che per il proprio gioiello chiederebbe 45 milioni di euro, contro la proposta rossonera di definire l'affare in più tranche visti i limiti imposti dal Financial Fair Play. Leonardo metterebbe sul piatto un prestito oneroso fino a giugno intorno ai 10 milioni di euro, con diritto di riscatto (senza obbligo) a 30 milioni da pagare in più rate.

C'è ottimismo a Casa Milan nel riuscire a trovare una quadra in tempi brevi e incassare il via libera del Genoa, con il summit decisivo che dovrebbe andare in scena nelle prossime ore nella sede rossonera di Via Aldo Rossi dove sono attesi Preziosi e il resto della dirigenza ligure.

Calciomercato Milan, Batshuayi piano B. Higuain vola da Sarri al Chelsea

"Aspettiamo che il Milan ci contatti, vediamo se succede qualcosa a breve. In base a quello che ci proporranno, prenderemo le nostre decisioni", queste le dichiarazioni rilasciate ieri da Perinetti sullo stato della trattativa. Con l'entourage di Piatek, invece, l’accordo è sostanzialmente stato trovato, con l'ex Cracovia (prelevato in estate dal Genoa per 4 milioni di euro) pronto a firmare un contratto pluriennale fino al 30 giugno 2023 a 1,8-2 milioni di euro a stagione. Il polacco classe '95 attualmente ha un ingaggio di 450 mila euro fino al 2022. Per il sì definitivo all'assalto delsi aspetta però l'ultima parola del nuovo Ad milanista, che avrebbe ancora qualche perplessità sull'investimento da 40 milioni di euro complessivi per rilevare il cartellino di Piatek.

Nell'eventualità di un sorprendente - a questo punto - nulla di fatto per il centravanti del Genoa, Leonardo si sarebbe cautelato con un piano B che corrisponde al nome di Batshuayi. L'attaccane belga è stato bloccato dal Chelsea per garantire al Milan un sostituto di Higuain nel caso in cui sfumasse appunto Piatek, anche se l'ingaggio del giocatore (nella prima parte di stagione in prestito al Valencia) complicherebbe una possibile offensiva del 'Diavolo'. Senza contare, inoltre, la folta concorrenza per Batshuayi, con il Monaco in prima fila.

Ore bollenti per Piatek ma anche per Higuain, che presto potrebbe raggiungere Londra per definire il suo passaggio al Chelsea alla corte di Sarri e ritrovare così il tecnico italiano dopo la fruttuosa esperienza in quel di Napoli. Il fratello-agente del 'Pipita' sarebbe già nella capitale londinese per discutere i termini del contratto con la dirigenza dei 'Blues', in attesa del definitivo via libera della Juventus per chiudere l'operazione. Il club bianconero vorrebbe garanzie sulla formula del trasferimento e incassare complessivamente 45 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Le parti sono comunque vicine e il via libera dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Piatek-Higuain: il valzer delle punte che cambia il volto del Milan di Gattuso.

