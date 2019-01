Napoli, Koulibaly day: attesa per il ricorso sulla squalifica

NAPOLI KOULIBALY RICORSO SQUALIFICA / Ore di attesa a Napoli per la sentenza sul ricorso contro la seconda giornata di squalifica comminata a Kalidou Koulibaly. In occasione del match di Santo Stefano contro l'Inter, visibilmente infastidito dai 'buu' razzisti che buona parte dello stadio stava ululando, il difensore senegalese applaudì ironicamente Mazzoleni, reo di averlo ammonito dopo un fallo su Politano: reazione che portò alla conseguente espulsione e alle due giornate di squalifica.

Così, alle 13,30 di oggi, accompagnato dal presidentee dall’avvocato, Koulibaly proverà a spiegare in Corte Sportiva d’Appello i motivi che lo portarono a reagire in modo scorretto: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'obiettivo è l'eliminazione della seconda giornata di squalifica, in modo tale che il difensore possa scendere in campo già nella prossima partita di campionato contro la Lazio. La tesi difensiva di Grassani, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si avvantaggerà di alcuni audio di quella sera e numerosi articoli per dimostrare che sarebbe stato necessario sospendere la gara per evitare il nervosismo del difensore senegalese, vittima di cori beceri.

