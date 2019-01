Calciomercato Roma, dal Belgio l'alternativa a Berardi

CALCIOMERCATO ROMA BERARDI OPENDA - La Roma potrebbe rivoluzionare ancora una volta il reparto offensivo la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In entrata, secondo il 'Corriere dello Sport', il tecnicoavrebbe chiesto ancora una volta il suo pupillo Domenico, ma la trattativa con ilsi annuncia tutta in salita. Per questo il Ds Monchi starebbe vagliando un'alternativa più giovane e meno costosa: si tratta di Lois, attaccante belga classe 2000 che milita attualmente in patria con la maglia del