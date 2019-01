Calciomercato Juventus, Rashford obiettivo concreto: ma che offerta!

CALCIOMERCATO JUVENTUS RASHFORD - Da tempo il nome di Marcus Rashford è iniziato a circolare in ottica calciomercato Juventus. Una pista che, secondo il tabloid britannico 'Daily Mirror', è diventata concreta nelle ultime ore con i bianconeri pronti a duellare con il Real Madrid per il centravanti inglese classe 1997.

Nella rinascita delcon l'approdo diin panchina c'è proprio lo zampino del numero 10 dei 'Red Devils': 4 gol e un assist vincente nelle 5 vittorie di fila che hanno rilanciato la squadra in ottica quarto posto.per tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Juve. Ecco perché il Manchester United si è mosso per blindare il suo gioiello: sul piatto c'è l'offerta del rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 con ingaggio raddoppiato. Dagli attuali 75mila euro a settimana (circa 4,5 milioni di euro all'anno) a 9 milioni a stagione. Si attende la sua risposta.