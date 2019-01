Calciomercato Juventus, idea di scambio con il Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA EMERSON PALMIERI / La Juventus valuta l'acquisto di Emerson Palmieri. L'esterno sinistro italobrasiliano sta trovando poco spazio agli ordini di Sarri ed è stato quindi proposto alla società bianconera, che acquistandolo a gennaio darebbe il via libera alla cessione in prestito di Leonardo Spinazzola.

Così, in occasione dei contatti colper il trafserimento di, riporta 'Tuttosport', potrebbe essere imbastita una doppia operazione sull'asse Torino-Londra: i 'Blues' non pagherebbero 9 milioni per il prestito immediato del centravanti e si arriverebbe piuttosto a uno scambio di prestiti, con, appunto, quale secondo nome da mettere sul piatto. Ladovrà però fare attenzione alla concorrenza spagnola, considerando gli interessi diper l'ex