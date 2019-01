Calciomercato Inter, finalmente il rinnovo: cifre e dettagli!

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO SKRINIAR / L'Inter punta a blindare Milan Skriniar. Un recente incontro tra il d.s. Piero Ausilio e l'agente del difensore, Karol Csonto, avrebbe riavvicinato le parti, che prossimamente potrebbero firmare un rinnovo molto ricco: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. I nerazzurri, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbero alzato vertiginosamente la proposta di ingaggio portandola a 3 milioni di euro più bonus a stagione, quasi il doppio rispetto al milione e settecentomila euro che il calciatore percepisce attualmente.

Un nuovo incontro è previsto nei primi giorni di febbraio, quando potrebbe arrivare l'attesa fumata bianca per il prolungamento fino al 2023.

Come anticipato da Calciomercato.it, inoltre, Skriniar è finito nel mirino di alcuni agenti top, i quali da mesi stanno cercando di convincerlo a cambiare consulente. Un eventuale passaggio che potrebbe dare dei segnali anche per giugno, quando le big europee come Barcellona, City, United e Real cercheranno di convincerlo con ricche proposte.

