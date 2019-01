Calciomercato Juventus, Ramsey subito per la Champions: i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Futuro bianconero per Aaron Ramsey. Il forte centrocampista dell'Arsenal, in scadenza di contratto a fine stagione, ha già firmato il nuovo accordo con la Juventus, pronta ad accoglierlo la prossima estate a parametro zero. Tuttavia, come è ormai noto da settimane, la dirigenza torinese continua a lavorare per acquistarlo già a gennaio: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Da qui al termine della sessione invernale, quindi, si attendono nuovi tentativi dicon la società inglese, disposta a cederlo in questo mese solo di fronte a un'offerta da circa 20 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, qualora dovesse tardare il rientro dell'infortunato, potrebbero tentare di convincere i 'Gunners' ad abbassare le pretese. L'intento è regalare ad Allegri un innesto importante per la seconda parte di stagione, quella decisiva per la conquista dell'agognata