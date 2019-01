Calciomercato Milan, ore bollenti: ciao Higuain, colpo Piatek!

CALCIOMERCATO MILAN GENOA HIGUAIN PIATEK / Giornata decisiva per il mercato Milan. Con Gonzalo Higuain diretto verso il Chelsea, l'erede designato dalla società rossonera è Krzysztof Piatek del Genoa.

Oggi si attendono nuovi passi avanti per il passaggio del 'Pipita' alla corte di, con l'arrivo in Europa del fratello-agente e la programmazione delle visite mediche in tempi ristretti: l'accordo tra lae i 'Blues', in effetti, è già stato trovato sulla base di un prestito di sei mesi più il rinnovo di un ulteriore prestito legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Decisive novità, però, si attendono anche dal summit odierno tra il Milan e Preziosi clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'obiettivo del Milan è rilevare il cartellino del 'Pistolero' in prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di 40 milioni di euro, mentre per il giocatore sembra pronto un contratto fino al giugno 2023 da 1,8-2 milioni di euro a stagione. Il d.t. Leonardo, prima di sferrare l'assalto decisivo, dovrà comunque attendere l'ok definitivo dell'a.d. Gazidis. Qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa per il polacco, infine, il Milan pensa anche a Batshuayi del Chelsea, individuato come 'piano B'. Quella iniziata sarà quindi una giornata fondamentale per il mercato milanista: Calciomercato.it la seguirà con tutti gli aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale.

