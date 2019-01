CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Ormai la fumata bianca sembra vicina: Gonzalo Higuain si appresta a dire addio al Milan dopo pochi mesi e tante polemiche. Ad attenderlo c'è il Chelsea di Maurizio Sarri che proverà a ridonargli la vena realizzativa che in rossonero sembra aver perduto. Per il Milan c'è la trattativa Piatek che domani potrebbe vivere un giorno importante con l'attesa per l'incontro tra Leonardo e la dirigenza del Genoa per trovare la quadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E che l'incastro stia per arrivare a compimento lo dimostrano anche gli spostamenti del fratello-procuratore di Higuain, Nicola, che ha lasciato l'Argentina, destinazione Madrid. E' lì che attenderà la telefonata per volare a Londra a chiudere l'affare con il Chelsea dopo che i 'blues' hanno trovato l'accordo con la. Il triangolo Chelsea-Milan-Genoa con Higuain e PIatek protagonisti sta per vivere quella che potrebbe essere la giornata più calda.