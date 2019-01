ITALIA VENTURA / Ancora scottato dall'esperienza con la Nazionale italiana, Gian Piero Ventura è tornato sui motivi della disfatta contro la Svezia: "Dimettermi prima del match con la Svezia? No. Avevo annunciato che non sarei andato ai Mondiali per il bene dell'Italia. Avrei dovuto farlo anche prima.

Lo avevo fatto in maniera distaccata dopo la Macedonia - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - In quell'anno e mezzo avevo vinto tutte le partite e perse solo con Spagna e Svezia. Ammutinamento del gruppo? Falso nella maniera più totale. Hanno detto tante bugie, questo mi ha ferito tanto. Ho pensato di querelare delle persone. Ne hanno dette tante: che volevo scappare dal ritiro, che non volevo salire sul pullmann. L'aspetto tecnico era l'ultimo dei problemi".