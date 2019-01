CALCIOMERCATO CHIEVO VENTURA / Torna a parlare Gian Piero Ventura. L'ex ct della Nazionale ha svelato i motivi che lo hanno portato a dimettersi nell'ultima esperienza al Chievo Verona: "Ho lasciato perché al Chievo sono andato per amicizia con un programma che prevedeva determinate cose. Ho constatato che per me era difficile condifivere. Il mio rapporto col Chievo è buonissimo, ma quando sono arrivato c'era una mancanza di convinzione - le sue parole a 'Sky Sport' - Offerta del Monaco? Col 'sarebbe' si va poco lontano. Quello che conta è quello che è. C'era voglia di riprendere, il mio gesto al Chievo è stato un gesto di amicizia per Campedelli. Gli auguro di riuscire nell'impresa perché la storia del Chievo è assolutamente importante. Ovvio che i calciatori si siano sentiti traditi. Forse è stato uno dei gruppi che mi ha dato maggiore disponibilità.

Qello che ha dettoera dettato dalla rabbia e dalla delusione, lo capisco.? E' sempre stato il mio sogno".

I PROBLEMI - "Bisogna fare le cose in maniera corretta. Quando siamo arrivati al Chievo c'erano due problemi: la condizione e la convinzione. La penalizzazione aveva creato grandi difficoltà sull'aspetto mentale. Credo ci sia stato un grande lavoro sul ricostruire giocatore per giocatore. Abbiamo dato una condizione fisica, Di Carlo ha trovato una squadra pronta a giocare 90 minuti ad alta intensità".

LA CARRIERA - "In tanti anni ho avuto la fortuna di fare scelte azzeccate. La penultima scelta è stata sbagliata da parte mia: ho fatto una cosa che non avrei mai dovuto fare. La scelta di Chievo è stata di amicizia. E' dispiaciuto che abbiano accomunato la mia immagine a quella del ct e non a quella di allenatore. Ho una grande voglia di concludere o continuare a fare quello che ho sempre fatto. Vorrei riprendermi quello che un anno e mezzo mi ha cancellato. Potrei anche smettere ad essere sincero, ma vorrei continuare. Non accetterei mai un finale del genere. Mi piacerebbe concludere riprendendo da dove ho lasciato".

