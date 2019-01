CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN SOCIAL / Tra l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek, sono ore bollenti in casa Milan. Nella giornata di domani si attendono importanti novità sia sulla cessione del 'Pipita' al Chelsea sia sull'acquisto dell'attaccante polacco dal Genoa. Già da giorni i tifosi rossoneri, e più in generale gli amanti del calcio, stanno riversando sui social le loro sensazioni su questi due spostamenti di calciomercato. Tuttavia, nelle ultime ore, i commenti si sono fatti sempre più insistenti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, HiguaOut: i social non perdonano

Reo di cambiar maglia troppo spesso, Gonzaloè oggetto di critiche da varie tifoserie: i rossoneri non gli perdonano gli ultimi mesi in chiaroscuro, mentre i napoletani, ancora scottati per l'addio nel 2016, stanno tornando ad etichettarlo come 'traditore'; i juventini, più cauti, elogiano invece la scelta della società di cederlo la scorsa estate. Messaggi di fiducia, invece, verso Krzysztof, visto come possibile uomo decisivo per riportare i rossoneri in

Prima del week-end Higuain aspetta risposte decisive sul suo trasferimento alla corte di Sarri: raggiunta l'intesa tra gli inglesi e la Juventus per il prestito di sei mesi rinnovabile al raggiungimento di determinate condizioni, si attendono le visite mediche e la firma. Intanto, dopo le polemiche per la panchina nel match di Supercoppa italiana contro i bianconeri, all'orizzonte si intravede una nuova bufera, pronta a scatenarsi quando ci sarà l'ufficialità del suo addio alla Serie A. Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei tweet più significativi sull'addio di Higuain e sul possibile approdo di Piatek in rossonero.

