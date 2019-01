JUVENTUS BERNARDESCHI LE IENE / Non ha festeggiato con gli altri compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Federico Bernardeschi: la colpa, come si apprende da un'anticipazione pubblicata su Twitter, è delle Iene che hanno portato a buon fine uno scherzo al talnto della Juventus.

Lo stesso calciatore, sempre tramite social, fa i complimenti agli inviati del programma televisivo che lo hanno 'costretto' a perdersi la festa negli spogliatoi: "Ma uno potrà festeggiare la vittoria della Supercoppa in santa pace? Ovviamente no finché ci sono Le Iene! Bravi, me l'avete fatta ragazzi!" con tanto di emoticon sorridente. La puntata de Le Iene con lo scherzo a Bernardeschi andrà in onda domenica sera su Italia 1.