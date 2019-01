Napoli, l'elogio di Fabian Ruiz ad Ancelotti

NAPOLI FABIAN RUIZ / Fabian Ruiz felice della sua esperienza a Napoli. Il centrocampista spagnolo ha fatto il punto sulla stagione che sta vivendo all'ombra del Vesuvio: "Mi piace giocare dove mi posiziona il mister, l’importante per me è giocare. Sono più tranquillo nella posizione di centrocampo ma sto giocando bene sia a sinistra che a destra - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Ancelotti? Mi ha dato all’inizio fiducia e mi trovo bene con lui, è un allenatore molto bravo. E’ difficile credere allo scudetto, ma nel calcio può succedere tutto. Mancano tante partite e 9 punti sono tanti. Giochiamo per vincere.

Grazie a lui segno di più, mi fa giocare più avanti e sono più vicino alla porta e posso fare più goal. Stadio 'San Paolo'? E’ stupendo giocare in uno stadio sempre così pieno. Esperienza al Napoli? All’inizio è stato brutto perché non capivo bene la lingua, ora mi sto adattando".

GLI OBIETTIVI - "Europa League? E’ una coppa importante, bellissima ma difficile. Siamo una famiglia ed una squadra molto forte e possiamo dire la nostra in questa competizione. Nazionale? A chiunque farebbe piacere essere convocato in Nazionale. La mia testa è all’Under 21 però mi piacerebbe tanto".

L'IDOLO - "Da bambino e tutt’ora il mio giocatore preferito è Xavi. Mi ha fatto innamorare del calcio quando giocava al Barcelona. Lavoro per diventare come lui e giocare nella Spagna".

