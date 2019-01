ATLETICO MADRID INFORTUNIO SAUL NIGUEZ / Nuova tegola in casa Atletico Madrid. Alla già lunga lista di infortunati si aggiunge anche Saul Niguez, che nella partita di Coppa del Re contro il Girona ha lasciato anzitempo il campo per un problema muscolare.

Gli esami effettuati in giornata dal centrocampista spagnolo hanno evidenziato una lesione miofasciale post-traumatica di alto grado alla coscia. Ancora da definire i tempi di recuperi, che non dovrebbero essere brevi. La presenza del classe 1994 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro laresta in dubbio.