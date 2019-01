CALCIOMERCATO ROSSI SERIE A / "Sono pronto per tornare a giocare con continuità, in realtà lo sono già da un po'. Sfortunatamente sono senza squadra da 4/5 mesi, ma sono impaziente di tornare. Per ora non posso far altro che aspettare e vivere alla giornata, ma speriamo che arrivi qualcosa di bello".

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del, Giuseppeha svelato tutta la sua voglia di tornare in campo. Ancora senza squadra dopo l'ultima esperienza al, l'attaccante classe 1987 si sta allenando con il Manchester United del suo amico: "È stato un gesto bellissimo, che ho apprezzato molto. Le cose stanno andando molto bene, tutti mi hanno accolto affettuosamente ed è un piacere essere qui". 'Pepito' si dice dunque pronto a tornare in campo e chiama anche i club di Serie A.