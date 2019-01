JUVENTUS INFORTUNI PJANIC BENTANCUR DOUGLAS COSTA / Giornata di riposo per la Juventus dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan. I bianconeri torneranno in campo domani per preparare la sfida di campionato contro il Chievo, in programma lunedì sera.

Saranno da valutare le condizioni diche, come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, oggi hanno svolto lavoro di fisioterapia: il centrocampista bosniaco ha accusato una contusione al polpaccio sinistro e non sarà sicuramente della partita a causa della squalifica rimediata ieri. L'uruguaiano ha invece subito una contusione alla coscia sinistra, mentre l'esterno brasiliano ha smaltito i crampi al polpaccio che lo hanno costretto a lasciare anzitempo il campo. Si attendono ulteriori novità riguardo alle condizioni dei tre.