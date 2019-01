FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 20A GIORNATA SERIE A / Dopo una lunghissima pausa riecco il campionato e con esso il Fantacalcio. I fantallenatori tornano così alle prese con le formazioni, condizionate questa volta anche dal calciomercato. Muriel, Gabbiadini, Sansone, Paqueta e Viviano sono alcuni dei calciatori che potrebbero subito partire titolari ma ce ne sono alcuni, come Higuain, che invece rischiano di non esserci. La 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, avrà inizio sabato alle ore 15.00 con Roma-Torino, poi Udinese-Parma (ore 18.00) e Inter-Sassuolo (ore 20.30). Domenica classica, che avrà il suo match più importante alle 20.30 con Napoli-Lazio. Il turno andrà in archivio lunedì con Genoa-Milan (ore 15.00) e Juventus-Chievo (ore 20.30). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 20a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 20a giornata

Roma-Torino sabato ore 15

⚡Hot: Dzeko vuole tornare al gol in Serie A. Iago Falque a caccia della rete dell'ex

⛔Not: Djidji non ci convince

⚽Sorpresa: Cristante continuerà a sfornare bonus con questa frequenza?

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

Udinese-Parma sabato ore 18

⚡Hot: Stryger-Larsen e Bruno Alves: le certezze sono in difesa. Behrami in casa ha una marcia in più

⛔Not: Troost-Ekong sta facendo troppo poco per essere fra i consigliati

⚽Sorpresa: Stulac, dopo le premesse di inizio stagione, deve riscattarsi

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Balic, D’Alessandro; De Paul, Lasagna . Allenatore: Nicola.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Stulac, Deiola; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Inter-Sassuolo sabato ore 20:30

⚡Hot: Perisic e Berardi sono imprescindibili. Brozovic è la consueta certezza per il centrocampo

⛔Not: Sensi potrebbe soffrire la fisicità dell'Inter

⚽Sorpresa: Gol scaccia crisi per Radja Nainggolan?

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

Frosinone-Atalanta domenica ore 12:30

⚡Hot: Gli attaccanti dell'Atalanta fanno al caso vostro. Fra i ciociari, Beghetto sta facendo bene

⛔Not: Goldaniga non è la vostra prima scelta, soprattutto per le difese da modificatore

⚽Sorpresa: Mancini e Hateboer non vogliono perdere il vizietto del bonus

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, D. Ciofani. Allenatore: Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, G. Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A.

Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Fiorentina-Sampdoria domenica ore 15

⚡Hot: Quagliarella e Chiesa sono due garanzie color azzurro. Bene anche le difese

⛔Not: Jankto non sta girando ancora a pieni ritmi

⚽Sorpresa: Nicola Murru è la vera sorpresa del girone d'andata. Occhio anche ai 'nuovi' a partita in corso: Muriel e Gabbiadini

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Benassi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Spal-Bologna domenica ore 15.00

⚡Hot: Subito Viviano per prendersi la porta! Sì Lazzari e Palacio

⛔Not: Felipe, il malus è sempre dietro l'angolo

⚽Sorpresa: Lanciare subito Sansone ci stuzzica! Attenti a Kurtic

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; M. Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks; Sansone, Palacio. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari-Empoli domenica ore 18.00

⚡Hot: Joao Pedro attaccante è un lusso! Srna-Caputo: bonus d'esperienza

⛔Not: Provedel contrariamente al collega dei sardi non ci convince, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Super Cragno può ancora regalare gioie!

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, H.J. Traorè, Capezzi, Acquah, Pasqual; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini.

Napoli-Lazio domenica ore 20.30

⚡Hot: Milinkovic-Savi Ruiz: strapotere e bonus dal centrocampo! Milik non si discute

⛔Not: Radu rischia davvero tanto, meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Callejon per un gol che manca da tanto!

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Genoa-Milan lunedì ore 15.00

⚡Hot: Kouame-Cutrone: spazio al bonus giovane! Paqueta si può lanciare subito!

⛔Not: Veloso, dal giallo facile, può andare subito in sofferenza

⚽Sorpresa: il 2019 deve essere il suo anno, mettete Conti anche se partisse dalla panchina!

Genoa (3-5-2): I. Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Favilli. Allenatore: Prandelli.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Mauri; Calhanoglu, Cutrone, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

Juventus-Chievo lunedì ore 20.30

⚡Hot: E' scoccata l'ora di Dybala! Alex Sandro e CR7 sempre e comunque!

⛔Not: Difficile scegliere qualcuno che si salvi del Chievo

⚽Sorpresa: Leonardo Bonucci di testa per schiacciare i diversi errori del 2018

Juventus (4-3-3): Szczensy; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Khedira, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

