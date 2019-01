CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI WANDA NARA / Novità sul fronte Icardi in casa Inter. Come riportato da 'Sky Sport', oggi c'è stato un contratto tra le parti per il rinnovo dell'attaccante argentino.

In un primo momento sembrava che l'incontro tra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara potesse verificarsi nella giornata di domani, ma di comune accordo è stata maturata l'idea di non fissare alcun appuntamento, soprattutto per la vicinanza con la partita di campionato contro il Sassuolo in programma sabato. Il summit slitterà così alla prossima settimana. La volontà condivisa è comunque quella di rinnovare. Come anticipato da 'Calciomercato.it', però, c'è ancora distanza tra le parti.

