CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI PSG / Lorenzo Pellegrini allontana le voci di mercato e giura fedeltà alla Roma. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista giallorosso ha parlato così del suo futuro: "Cosa penso dell'interesse del PSG? Non penso niente, spengo la TV e vado ad allenarmi a Trigoria. Per me già rappresentare la propria città e i propri colori è un onore, come lo è stato per Totti e ora per Daniele (De Rossi, ndr) e Alessandro (Florenzi, ndr).

Sarei onorato di essere il capitano e lavoro anche per questo". CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato e non solo.

Sul suo ruolo preferito: "Sono a disposizione del mister. Con l'Entella ho giocato da mediano e mi sono trovato bene. Il trequartista è il ruolo dove mi trovo meglio, mi diverto di più e sono più libero di muovermi ma in questo momento per la mia squadra farei anche il terzino". Infine, il classe 1996 fissa gli obiettivi stagionali: "Arrivare tra le prime quattro e la Coppa Italia sono dei nostri obiettivi, però ripeterei la semifinale di Champions, magari provando a vincerla questa volta perché la gioia dei nostri tifosi nel vedere la Roma giocare una semifinale di Champions è stato molto emozionante".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui