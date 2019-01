LEGA PRO GHIRELLI / "Il progetto della Lega Pro deve avere al centro l’ambizione di essere un asset per favorire la crescita e la formazione dei calciatori". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha parlato di futuro e di obiettivi. "Il campionato di Serie C deve confermarsi come palestra di formazione del calcio italiano. Servono risorse finanziarie finalizzate alla impiantistica sportiva e ai 'maestri', così il progetto diventa condiviso e risponde ad una logica di crescita del sistema calcio.

La Serie C una fucina di talenti? Questo per noi è riuscire a concretizzare l’identità della nostra Lega, passa da qui la sfida che ci poniamo per il futuro. Dobbiamo essere la Lega della formazione di giovani calciatori, allenatori, arbitri e dirigenti ma in particolare giovani calciatori. E se noi non ci riuscissimo per la Nazionale italiana sarà dura riprendersi". Su cosa basare tutto questo? "Servono regole, sostenibilità economica e identità, su questi tre pilastri si costruisce l’oggi e il futuro. Noi siamo 60 società, siamo parte di quel reticolo che regge l’Italia. Noi svolgiamo una funzione sociale di presidio nel territorio. Mi batterò perché la storia del calcio dei Comuni d’Italia prosegua innovandosi" ha dichiarato a 'newnotizie'.