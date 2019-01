EMPOLI CAPUTO CAGLIARI / L'Empoli non sta attraversando un momento brillantissimo in termini di risultati, trovandosi al diciassettesimo posto in campionato e a soli tre punti dalla zona retrocessione. Il migliore di questa prima parte di campionato dei toscani è stato sicuramente Francesco Caputo, autore fin qui di nove gol e due assist. L'attaccante ha parlato del suo momento di carriera, ampliando il discorso sull'attuale stagione dei suoi: "Personalmente, nemmeno io mi sarei aspettato di segnare così.

Sono contento - ha dichiarato a 'La Nazione' - di aver avuto questo impatto con la Serie A".

Il bomber dei toscani ha poi commentato la prima parte di campionato, confermando di essere in piena corsa per gli obiettivi di inizio anno: "Siamo in linea con i nostri obiettivi. Eravamo a conoscenza del fatto che avremmo dovuto soffrire". Il classe '87 ha infine chiuso la sua intervista parlando della prossima sfida di campionato contro il Cagliari e palesando un augurio per il 2019: "Ora dobbiamo innanzitutto concentrarci sul Cagliari. Contro di loro sarà dura fare risultato. Ciò che desidero nel 2019 è la salvezza dell'Empoli".

