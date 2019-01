CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS ANCELOTTI / Non c'è il due senza il tre. Prima al Real Madrid e poi al Bayern Monaco. E se il grande amore si ricongiungesse a Napoli? James Rodriguez è ormai in uscita dal club bavarese e sembra essere proprio lui il sogno di mercato di Carlo Ancelotti, che ha avuto modo di allenare il colombiano sia in Spagna che in Germania.

Il tecnico reggiano è un grande estimatore del giocatore e sarebbe felice di averlo nuovamente a disposizione.

Come infatti rivela il 'Corriere dello Sport', Rodriguez è finito nei radar del Napoli, soprattutto per volontà di Ancelotti. Attenzione però alla concorrenza delle grandi d'Europa, in particolar modo della Juventus, che è da tempo interessata al colombiano. Di certo il giocatore lascerà Monaco e la Germania, chissà che per lui non possano aprirsi le porte della Serie A.

