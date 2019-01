BARCELLONA COPPA DEL RE SPAGNA / Il Barcellona potrebbe essere squalificato dall'edizione attuale della Coppa del Re. Questa possibilità sta cominciando a serpeggiare in terra iberica, poiché sollevata dal quotidiano 'Mundo Deportivo'. Secondo il portale infatti il club catalano avrebbe colpevolmente schierato il giovane Chumi, promessa blaugrana militante della squadra B. Il centrale però non avrebbe potuto giocare poiché squalificato.

La squalifica al Barcellona verrebbe comminata, ripercorrendo una situazione simile accaduta al Real Madrid nel 2005.

In quel frangente infatti l'allora allenatore blancos Rafaschierò lo squalificatocontro il Cadiz, ricevendo successivamente un duro responso: sconfitta a tavolino ed esclusione dalla coppa nazionale.

I catalani però non sembrerebbero affatto restii ad accettare una simile sanzione: la dirigenza infatti è pronta ad appellarsi alla Circolare 28. Secondo la società spagnola infatti, Chumi aveva tutte le carte in regola per giocare in quanto la squalifica sarebbe dovuta essere scontata nel campionato B, poiché comminata in seguito a una doppia ammonizione e non espulsione diretta. Solo in quest'ultimo caso il calciatore non avrebbe potuto prendere parte al match di coppa.

