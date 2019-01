CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Entra nel vivo la trattativa per il trasferimento di Krzysztof Piatek al Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'agente e intermediario del bomber polacco ha incontrato oggi la dirigenza dela Pegli per fare il punto della situazione e avanzare l'offerta dei rossoneri, che puntano a rilevare il cartellino del giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di 40 milioni di euro. Per Piatek pronto un contratto fino al giugno 2023 da 1,8-2 milioni di euro a stagione. Il Dt(rientrato stamane con la squadra da Jeddah) sono presenti a Casa Milan, anche se il summit con il Genoa e il presidente dei liguri Preziosi dovrebbe slittare a domani.