CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ / Nessuna offerta per Lautaro Martinez: protagonista in coppa Italia contro il Benevento, il 'Toro' è stato accostato al Betis.

Sulla questione fa chiarezza Carlos Yaqué, agente dell'attaccante argentino che a 'Estadio Deportivo' spiega: "La verità è che nessuno del Betis mi ha contattato: le uniche notizie le ho avute dai giornali, sia per il Betis che per il Valencia e tante altre società. Si parla sempre di interesse, di qua, di là, ma a me non ha chiamato nessuno. Non so se lo hanno fatto con l'Inter ma direi di no: ho parlato con Zanetti e non mi ha dato nessuna notizia".

Lo stesso Yaqué ha poi spiegato che non ha in programma viaggi in Europa a breve: "Sarò a Milano il 13 febbraio perché il giorno dopo voglio essere a Vienna per la gara di Europa League contro il Rapid. Se fosse necessario parlerei prima con l'Inter, sia con Zanetti che con Marotta".

