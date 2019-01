PSG GUEYE EVERTON / Sembra essere Idrissa Gueye l'obiettivo numero uno sulla lista degli acquisti del Paris Saint-Germain.

Il centrocampista senegalese in forza all'piace molto ai parigini, che sono in cerca di nuovi volti a centrocampo, complice anche la sicura partenza diin estate. Secondo 'Le 10 Sport', Gueye sarebbe la prima scelta, ma l'Everton per liberarsi del giocatore vuole almeno 45 milioni di euro. I transalpini non sembrano però disposti ad offrire una cifra superiore ai 30 milioni di euro.