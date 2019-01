CALCIOMERCATO ATALANTA VAVRO / Nuovo nome in casa Atalanta per la difesa. Il club nerazzurro, come sottolineato da 'Sky Sport', avrebbe messo nel mirino il difensore centrale Denis Vavro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Classe 1996, nell'orbita della nazionale maggiore slovacca, Vavro sta disputando la sua seconda stagione con la maglia del Copenaghen, che per lui chiede una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il giovane centrale è sotto contratto con il club danese fino a giugno 2022. Per tutte le informazioni legate al mercato clicca qui