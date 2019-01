CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Tra l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek, il Milan cerca di far quadrare i conti: si è parlato anche di una possibile cessione di Calhanoglu, seguito dal Lipsia.

Una cessione che servirebbe a finanziare in parte l'assalto all'attaccante polacco senza però uscire dai paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato Milan: CLICCA QUI

Dalla Germania però arriva una netta chiusura, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, al possibile ritorno in Bundesliga di Calhanoglu: è l'allenatore del Lipsia che in conferenza stampa parla proprio del turco e chiude le porte ad un suo acquisto. "Per noi sarebbe un'operazione finanziariamente impossibile".

