CALCIOMERCATO MILAN DANJUMA / Non solo la vicenda legata all'affare Higuain-Piatek, il Milan guarda su più fronti del mercato per mettere a disposizione di Gattuso nuovi rinforzi, specialmodo in attacco.

La dirigenza rossonera guarda infatti agli esterni offensivi e sta valutando diversi nomi, soprattutto se poi dovesse partire, destinazione

Per tutte le informazioni legate al mercato Milan clicca qui.

'La Gazzetta dello Sport' sottolinea come in particolare il Milan stia seguendo Arnaut DanjumaGroeneveld, ala sinistra olandese in forza al Bruges. Proseguono i contatti con la società belga anche in merito alla formula d'acquisto. Il Bruges per l'esterno chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui