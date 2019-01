Calciomercato Napoli Juventus, affare Kouame: insidia dalla Germania

CALCIOMERCATO NAPOLI JUVE KOUAME / Non solo Piatek, il Genoa rischia di perdere anche Kouame, che piace parecchio a Juventus e Napoli ma anche all'estero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il direttore generale del Grifone,, intervenuto a 'Radio CRC', ha fato il punto sul giovane attaccante: "Kouame al Napoli? C'è stato un discorso tra presidenti, che doveva essere proseguito dagli operativi, ma la trattiva non è conclusa. Il ragazzo è molto seguito anche da altre squadre in, ma noi non vogliamo cederlo.? Un maggiore interessamento viene dalla Germania. Non lo proponiamo, ma ascoltiamo chi è interessato"