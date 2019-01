Calciomercato, de Jong-Psg: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO DE JONG PSG / Dopo il viaggio ad Amsterdam per Frenkie de Jong, il Psg ha continuato a lavorare per assicurarsi il centrocampista dell'Ajax, attratto anche dalla chiamata del Barcellona.

Come detto, l'arrivo nella capitale olandese di Antero Henrique e di un legale del club andava interpretato come un grande passo in avanti nelle trattative tra club (in ballo ci sono 70-75 milioni di euro per il cartellino), agevolate anche dalla figura di, vecchia conoscenza del club olandese e attuale dirigente dei francesi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , a inizio settimana ci sono stati contatti molto concreti anche con gli agenti del calciatore ed è stato fissato un appuntamento nei prossimi giorni per tentare di definire ogni dettaglio. Il Barça, dal canto suo, pur sentendosi "tradito" dal calciatore, secondo 'Sport' farà un ultimo tentativo nei prossimi giorni, anche se non ha alcuna intenzione di alzare la propria offerta al calciatore.