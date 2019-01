Calciomercato Milan, affare Piatek: Perinetti apre a Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK PERINETTI / Futuro appeso ad un filo per Piatek. L'attaccante in forza al Genoa è il prescelto per sostituire Higuain al Milan.

Il Direttore generale del Grifone, Giorgio, ha provato a fare chiarezza sul suo centravanti: "Non sappiamo se va via non ci siamo posti il problema del sostituto - ammette ai microfoni di 'Radio CRC' - Balotelli può essere un sostituto? Non penso sia un'ipotesi percorribile. Percentuale di una partenza di? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, leggiamo solo di un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la Supercoppa. Incontro con? No non c'è stato nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere".