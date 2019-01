CALCIOMERCATO MILAN / Piatek, centravanti classe '95 del Genoa, resta la prima scelta del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Entro domani,si incontrerà con Preziosi per proseguire l'operazione da circa 35-40 milioni, impostata sulla base di un prestito oneroso con riscatto a giugno. Tutti i protagonisti coinvolti vogliono arrivare a dama, pertanto difficilmente i rossoneri torneranno sull'attaccante ora in prestito al Valencia,, con il Monaco in primissima fila. Il Chelsea lo ha bloccato in questi giorni per garantire al Milan un sostituto di Higuain, nel caso in cui non arrivasse la fumata bianca per Piatek.