INTER-SASSUOLO DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA SPALLETTI ICARDI DE ZERBI - Torna in campo anche l'Inter, dopo l'impegno di Coppa Italia, per la ventesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Luciano Spalletti affrontano il Sassuolo: nel turno precedente, prima della sosta, il club di Suning ha battuto l'Empoli in trasferta consolidando il terzo posto in classifica, alle spalle di Juventus e Napoli. Di contro, i neroverdi di Roberto De Zerbi arrivano all'appuntamento dopo il sonoro 6-2 interno contro l'Atalanta con la vittoria che manca dal 16 dicembre scorso (0-2 sul campo del Frosinone).

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SASSUOLO

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Boateng, Djuricic. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter 39; Roma** 33, Lazio 32; Milan 31; Sampdoria 29; Atalanta e Parma ** 28; Torino** 27; Fiorentina 26; Sassuolo 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

