UDINESE-PARMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE VENTESIMA GIORNATA - Secondo anticipo del sabato, per la ventesima giornata del campionato di Serie A, che vede in campo Udinese e Parma. I bianconeri di Davide Nicola sono in serie positiva da tre turni e, nell'ultima giornata del girone d'andata, hanno battuto il Cagliari tra le mura amiche. Di contro, i gialloblu di Roberto D'Aversa sono reduci dalla sconfitta interna contro la Roma e hanno racimolato una sola vittoria negli ultimi cinque turni.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dalla 'Dacia Arena' di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-PARMA

Udinese (4-2-3-1) Musso; Opoku, Nuytinck, Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, D'Alessandro; De Paul; Lasagna, Okaka. All. Nicola

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter 39; Roma* 33, Lazio 32; Milan 31; Sampdoria 29; Atalanta 28; Torino* 27; Fiorentina 26; Sassuolo e Parma 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui