CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PIATEK / E' il Milan la squadra protagonista sul calciomercato in queste ultime ore. Le ore di Gonzalo Higuain al Chelsea e Piatek al Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, l'attaccante argentino è pronto a volare in Inghilterra per riabbracciare Maurizio Sarri, al Chelsea.

I rossoneri per sostituirlo hanno puntato il polacco del Genoa: vanno limati gli ultimi dettagli con il club di Preziosi, che ha aperto alla cessione ma non si escludono sorprese. L'alternativa per il Milan porta il nome di Michy Batshuayi. Segui con Calciomercato.it tutte le fasi della doppia trattativa in casa rossonera

Aggiornamento - Pronte le visite mediche per Gonzalo Higuain, pronto a volare a Londra

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

