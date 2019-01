ROMA-TORINO DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE DI FRANCESCO MAZZARRI BELOTTI DZEKO - Si torna in campo, dopo la lunga sosta, per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze è l'anticipo delle 15 che vede di fronte Roma e Torino. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, sono reduci da due vittorie consecutive e hanno tutta l'intenzione di allungare la striscia positiva per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, l'ultimo utile per un posto nella prossima Champions League.

Di contro, i granata di Walternella giornata precedente hanno pareggiato fuori casa contro la Lazio e sono reduci dall'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano della Fiorentina. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Olimpico' di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-TORINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lorenzo Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco

TORINO (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Falque, Belotti, Parigini. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter 39; Lazio 32; Milan 31; Roma 30; Sampdoria 29; Atalanta 28; Torino 27; Fiorentina 26; Sassuolo e Parma 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui