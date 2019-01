CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA MORATA PIATEK / Il 'giallo' Higuain si avvia verso la sua conclusione. Dopo mesi di nervosismo, frecciate da parte della dirigenza e assenze sospette, l'attaccante argentino è pronto a salutare il Milan dopo solo 6 mesi. I 20 minuti della Supercoppa contro la Juventus saranno con ogni probabilità gli ultimi del 'Pipita' in rossonero: il 31enne è infatti ad un passo dal Chelsea. Con il trasferimento di Higuain Londra potrebbero così sbloccarsi il triangolo Morata-Atletico Madrid e Piatek-Milan. Ecco tutti i dettagli del possibile triplo affare di questo calciomercato invernale: da Higuain al Chelsea a Piatek al Milan, passando per Morata all'Atletico Madrid.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato e non solo.

Calciomercato Milan, Higuain-Chelsea: ci siamo. I dettagli

La giornata di ieri ha senza dubbio segnato il calciomercato invernale e soprattutto futuro in rossonero di Gonzalo Higuain. In mattinata ha fatto parecchio discutere l'assenza dell'attaccante nella foto di squadra con il ministro dello sport saudita. Ulteriori ombre sono poi arrivate nel pomeriggio, con il Milan che ha prima spiegato l'assenza del giocatore con un trattamento specifico e successivamente annunciato che aveva qualche linea di febbre. L'esclusione dai titolari e il nervosismo nei minuti finali sono la naturale conseguenza di una situazione ormai compromessa: l'argentino vuole solo il Chelsea e a quanto pare sarà accontentato dalle tre società in questione, Juventus compresa. In serata è infatti arrivata la notizia: il club bianconero ha raggiunto un accordo con i 'Blues' sulla base di un prestito di 6 mesi rinnovabile anche per la prossima stagione, con tanto di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Il classe 1987 attende ora il via libera per volare a Londra, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al club inglese.

Calciomercato Milan, Piatek più vicino: le ultime

Nervosismo che Higuain ha mostrato anche al rientro in Italia , quando nella notte ha risposto particolarmente stizzito alle domande dei giornalisti. Sembra dunque questione di ore: l'argentino è pronto per la sua nuova avventura al fianco di Maurizio

Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera per sostituire Higuain è quello del vice capocannoniere della Serie A Krzysztof Piatek. Nelle ultime ore è arrivata l'apertura del direttore sportivo del Genoa Perinetti, che ha annunciato di essere disposto ad incontrare Leonardo per parlare dell'attaccante polacco. Il club rossonero punta all'acquisto in prestito con diritto di riscatto, con i rossoblu che vorrebbero però certezze sul riscatto a fine stagione. Le due parti potrebbero così venirsi incontro e trovare un accordo per un prestito piuttosto oneroso da circa 10 milioni di euro e un riscatto da 30 milioni legato al raggiungimento di determinati risultati. Ore caldissime, dunque, sul fronte Piatek-Milan, con le società che potrebbero incontrarsi a breve.

Il piano B in casa rossonera è rappresentato invece da Michy Batshuayi. Come anticipato da 'Calciomercato.it', però, difficilmente la dirigenza del Milan punterà su Batshuayi attualmente in prestito al Valencia. L'ostacolo principale è rappresentato dall'alto ingaggio del belga, che percepisce circa 5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, effetto domino Higuain: Morata ad un passo dall'Atletico Madrid

L'ultimo nome in ballo in questo triangolo di calciomercato è quello di Alvaro Morata. Seguito nel corso dei mesi anche dal Milan, l'attaccante spagnolo è ormai dato ad un passo dall'Atletico Madrid. Negli ultimi giorni sono infatti arrivate ulteriori conferme: come riportato dalla giornalista Claudia Garcia, l'ex Juventus ha già dato il proprio gradimento ai 'Colchoneros' ed è pronto a fare il suo ritorno il Liga. Il classe 1992 incrocierà così proprio i bianconeri negli ottavi di finale di Champions League. Con Morata alla corte di Simeone si chiude dunque il cerchio che porterà Higuain al Chelsea e probabilmente Piatek al Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui