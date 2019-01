CALCIOMERCATO MILAN MALCOM CALHANOGLU / L'avventura di Malcom al Barcellona non è stata fin qui come si aspettava il calciatore e il suo entourage. L'esterno brasiliano, soffiato in estate alla Roma, sta faticando a trovare spazio e in questi giorni di calciomercato potrebbe fare le valigie per giocare con maggiore continuità: dalla Spagna (secondo 'El Partidazo de Cope') sono certi che il suo agente stia lavorando per trovargli una nuova sistemazione in Italia e in Inghilterra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, Malcom può essere un'idea per la Juventus in caso di cessione diDifficile invece che sul giocatore ripiombi l'Inter: i nerazzurri hanno già diversi esterni e senza la Champions League non sembra esserci l'esigenza. All'estero, invece, il calciatore potrebbe interessare aldi Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan, opportunità Malcom

Tornando però alla Serie A un'altra che potrebbe interessarsi all'esterno brasiliano del Barcellona potrebbe essere il Milan. I rossoneri devono fare i conti con il possibile addio di Calhanoglu e Malcom potrebbe rappresentare il profilo ideale per la squadra di Gattuso. E' giovane come piace alla società (è solo un classe 1997) ed è capace di giocare su entrambe le fasce: si potrebbe lavorare sulla formula di un prestito con diritto di riscatto. Una pista da seguire come quella che porta a Carrasco, non ancora tramontata

