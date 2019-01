DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA - La Fiorentina e la Sampdoria si affrontano in una sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Si tratta di un autentico scontro diretto in chiave Europa League tra i viola di Pioli che in caso di vittoria aggancerebbero in classifica proprio i blucerchiati di Giampaolo, i quali a loro volta possono riprendere la Lazio impegnata stasera a Napoli.

LE UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter** 40; Roma** 33, Lazio 32; Milan e Atalanta** 31; Sampdoria 29; Parma ** 28; Torino** 27; Fiorentina e Sassuolo** 26; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

