Calciomercato Roma, ritorno di fiamma londinese per Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Manuel Pellegrini non molla ed è pronto a tornare alla carica per Edin Dzeko. Sotto la guida dell'allenatore cileno, l'attaccante bosniaco ha collezionato al Manchester City 32 gol e 20 assist in 79 presenze.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Numeri importanti che, secondo il 'Daily Star', hanno indotto l'ex Real Madrid a inserire anche il nome del bomber dellanella lista per l'eventuale sostituto di. Tentato dalle sirene cinesi, l'attaccante austriaco potrebbe partire per 40 milioni di euro, una cifra che i londinesi avrebbero voluto girare alper