CALCIOMERCATO ESCLUSIVO GENOA / Il direttore generale Perinetti e l'area scouting del Genoa sono continuamente alla ricerca di giovani talenti, dei nuovi Piatek, Kouame, Romero da valorizzare poi in maglia rossoblù.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , il mirino del Genoa si è spostato in Francia: piace il centrocampista classe '98 del, in scadenza di contratto a giugno con il Lens. Il Genoa sta intensificando i contatti con l'entourage del calciatore per prenderlo a parametro zero. Tra campionato e coppe nazionali, con la maglia dei francesi, che milita in Ligue 2, Bellegarde ha realizzato un gol in quindici presenze. Bellegarde è un profilo duttile, può giocare sia davanti alla difesa che da interno di centrocampo.